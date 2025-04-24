Украина под комбинированным обстрелом. Вторая часть ракет ожидается под утро

В ночь на 24 апреля россияне запустили по территории Украины баллистические ракеты, крылатые ракеты "Калибр", а также ударные БПЛА

Иллюстративное фото: ГСЧС

Под комбинированным ударом россиян оказались столица и Киевская область, Харьков и Днепропетровская область.

В столице, по данным КГГА по состоянию на 02:15, в результате атаки зафиксировано два пожара в результате в Голосеевском районе и четыре очага возгорания в Шевченковском районе.

Известно о возгорании и разрушении в нежилой застройке в Подольском районе в результате падения обломков.

Также предварительно зафиксировано три пожара в Святошинском районе. Один из пожаров произошел в жилом доме. По состоянию на 02:30 в столице госпитализирован 21 пострадавший, сообщил Кличко.

По Харькову после полуночи россияне нанесли семь ракетных ударов в течение часа, сообщил у Telegram городской голова Игорь Терехов. По его словам, по состоянию на данный момент информация о раненых не поступала. Последствия взрывов в мэрии уточняют.

По данным Воздушных сил ВС Украины, к концу первой масштабной волны атаки были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов российской стратегической авиации – Ту-95МС и Ту-160.

Движение шахедов отслеживается из Луганской в Харьковскую область, в районах Полтавщины и Сумщины. Несколько групп БпЛА на севере, юге и центре Черниговской области летят курсом на Киевщину. Риски по шахедам есть для Житомирской, Винницкой, Хмельницкой области и Запорожья.