Украина под комбинированным обстрелом. Вторая часть ракет ожидается под утро
Под комбинированным ударом россиян оказались столица и Киевская область, Харьков и Днепропетровская область.
В столице, по данным КГГА по состоянию на 02:15, в результате атаки зафиксировано два пожара в результате в Голосеевском районе и четыре очага возгорания в Шевченковском районе.
Известно о возгорании и разрушении в нежилой застройке в Подольском районе в результате падения обломков.
Также предварительно зафиксировано три пожара в Святошинском районе. Один из пожаров произошел в жилом доме. По состоянию на 02:30 в столице госпитализирован 21 пострадавший, сообщил Кличко.
По Харькову после полуночи россияне нанесли семь ракетных ударов в течение часа, сообщил у Telegram городской голова Игорь Терехов. По его словам, по состоянию на данный момент информация о раненых не поступала. Последствия взрывов в мэрии уточняют.
По данным Воздушных сил ВС Украины, к концу первой масштабной волны атаки были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов российской стратегической авиации – Ту-95МС и Ту-160.
Движение шахедов отслеживается из Луганской в Харьковскую область, в районах Полтавщины и Сумщины. Несколько групп БпЛА на севере, юге и центре Черниговской области летят курсом на Киевщину. Риски по шахедам есть для Житомирской, Винницкой, Хмельницкой области и Запорожья.
- В Лондоне 23 апреля сорвались переговоры по прекращению огня в Украине с участием глав МИДа пяти стран – на них не приехал госсекретарь США Марко Рубио.
- Этому предшествовал ряд публикаций в американских медиа, в которых говорилось, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила , что Трамп хочет видеть мир в Украине, но президент Владимир Зеленский движется в "неправильном направлении", когда дело доходит до переговоров по прекращению войны.