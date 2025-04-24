В Белом доме заявили, что Зеленский двигается в "неправильном направлении"
Президент Владимир Зеленский движется в "неправильном направлении", когда дело доходит до переговоров по прекращению войны России против Украины, заявила спикер Белого дома Кэролайн Левитт. Такое мнение она высказала, общаясь с журналистами, передает телеканал Fox News.
Левитт сказала, что президент США Дональд Трамп разочарован темпами переговоров по прекращению войны РФ против Украины.
"Президент [Трамп] разочарован. Его терпение заканчивается. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир", – подчеркнула спикер Белого дома.
Она добавила, что Трамп хочет, чтобы "убийства прекратились, но нужно, чтобы обе стороны войны были готовы это сделать".
"И, к сожалению, президент Зеленский, кажется, двигается в неправильном направлении", – сказала Левитт.
В то же время, она отметила, что Трамп не просит Украину признать Крым российским.
"Он [Трамп] хочет, чтобы сели за стол переговоров, понимая, что эта война слишком длинная. И для хорошего соглашения обе стороны должны быть немного недовольны. К сожалению, Зеленский пытается вести мирные переговоры через прессу, что для президента неприемлемо. Это должны быть закрытые переговоры", — подчеркнула Левитт.
- 19 апреля 2025 года Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.