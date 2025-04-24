У Білому домі заявили, що Зеленський рухається в "неправильному напрямку"

Керолайн Левітт (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Володимир Зеленський рухається в "неправильному напрямку", коли справа доходить до переговорів щодо припинення війни Росії проти України, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Таку думку вона висловила, спілкуючись із журналістами, передає телеканал Fox News.

Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп розчарований темпами переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

"Президент [Трамп] розчарований. Його терпіння закінчується. Він хоче робити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир", – наголосила речниця Білого дому.

Вона додала, що Трамп хоче, аби "вбивства припинилися, але потрібно, щоб обидві сторони війни були готові це зробити".

"І, на жаль, президент Зеленський, здається, рухається в неправильному напрямку", – сказала Левітт.

Водночас вона зазначила, що Трамп не просить Україну визнати Крим російським.

"Він [Трамп] хоче, щоб сіли за стіл переговорів, розуміючи, що ця війна надто довга. І для хорошої угоди обидві сторони мають бути трохи незадоволені. На жаль, Зеленський намагається вести мирні переговори через пресу, що для президента неприйнятно. Це мають бути закриті переговори", – акцентувала Левітт.