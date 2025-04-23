"Це дуже шкідлива заява". Трамп розкритикував Зеленського за слова про Крим

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Shawn Thew)

Президент США Дональд Трамп розкритикував українського колегу Володимира Зеленського за його заяву, що Україна юридично не визначає окупацію Криму. Допис відповідного вмісту він опублікував у Truth Social.

"Ця заява дуже шкідлива для мирних переговорів з Росією, бо Крим було втрачено багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами, і навіть не є предметом обговорення", – сказав він.

За словами Трампа, "ніхто не просить Зеленського визнати Крим територією Росії, але якщо він хоче Крим, то чому за нього не воювали одинадцять років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії?".

Американський президент також заявив, що ситуація в Україні "критична" – він може досягти миру, або ж боротися ще три роки, поки не втратить всю країну.

"Я не маю нічого спільного з Росією, але дуже хочу врятувати в середньому п’ять тисяч російських і українських солдатів, які гинуть без жодної причини щотижня. Заява Зеленського сьогодні лише продовжить "поле бою", і ніхто цього не хоче", – підсумував Трамп.

Напередодні Зеленський заявив: "Україна не визнає юридично окупацію Криму. Немає про що говорити – це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України. Ми не можемо просто: А чому би ні? Ні, цього не буде".