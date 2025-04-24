В Киеве девять погибших и 70 пострадавших из-за массированной комбинированной атаки – фото
Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, запустив разные ракеты и беспилотники. По состоянию на утро известно о девяти погибших, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Еще 63 человека пострадали. 42 из них госпитализировали, среди них шестеро детей.
Есть разрушения в жилых домах. Идут поиски людей под завалами.
Начались пожары в гаражах, админзданиях, нежилых домах. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожар ликвидирован.
По состоянию на 06:06 в пяти районах столицы идет ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на шести локациях, есть разрушения.
В 04:13 Кличко также сообщил о падении обломков российского беспилотника в Подольском районе столицы.
Также последствия российской атаки в Киеве запечатлел фотограф Константин Либеров.
По его словам, во время работы ГСЧС российские "шахеды" дважды атаковали тот же район. В том числе и в момент, когда спасатели вместе с гражданскими доставали из-под завалов молодую девушку.
"Солнышко, мы тебя по-любому достанем, мы здесь", – так успокаивал ее один из спасателей под громкий гул пролетающего "шахеда", рассказал Либеров.
Больше фото Либерова – здесь (18+).
ДОПОЛНЕНО В 08:00. Число пострадавших увеличилось до более чем 70, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Девять человек погибли. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.
Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех, заверил Клименко.
- В ночь на 23 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности пострадали Полтава, Одесса и Харьков. Днем 23 апреля Россия ударила дроном по автобусу в Марганце, в результате чего девять человек погибли, около 50 – пострадали.
- В Лондоне 23 апреля сорвались переговоры о прекращении огня в Украине с участием глав МИД пяти стран – на них не приехал госсекретарь США Марко Рубио.
- Этому предшествовал ряд публикаций в американских медиа, в которых говорилось, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что Трамп хочет видеть мир в Украине, но Зеленский движется в "неправильном направлении", когда дело доходит до переговоров по прекращению войны.