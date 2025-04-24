В Киеве девять погибших и 70 пострадавших из-за массированной комбинированной атаки – фото

После сорванных переговоров в Лондоне Россия решила бить по Украине ракетами разных типов и беспилотниками. В Киеве разбирают завалы

Последствия российской атаки в Киеве (Фото: ГСЧС)

Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву, запустив разные ракеты и беспилотники. По состоянию на утро известно о девяти погибших, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Еще 63 человека пострадали. 42 из них госпитализировали, среди них шестеро детей.

Есть разрушения в жилых домах. Идут поиски людей под завалами.

Начались пожары в гаражах, админзданиях, нежилых домах. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожар ликвидирован.

По состоянию на 06:06 в пяти районах столицы идет ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на шести локациях, есть разрушения.

В 04:13 Кличко также сообщил о падении обломков российского беспилотника в Подольском районе столицы.

Также последствия российской атаки в Киеве запечатлел фотограф Константин Либеров.

По его словам, во время работы ГСЧС российские "шахеды" дважды атаковали тот же район. В том числе и в момент, когда спасатели вместе с гражданскими доставали из-под завалов молодую девушку.

"Солнышко, мы тебя по-любому достанем, мы здесь", – так успокаивал ее один из спасателей под громкий гул пролетающего "шахеда", рассказал Либеров.

Фото: Константин Либеров

Фото: Константин Либеров

Фото: Константин Либеров

Фото: Константин Либеров

Фото: Константин Либеров

Больше фото Либерова – здесь (18+).

ДОПОЛНЕНО В 08:00. Число пострадавших увеличилось до более чем 70, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Девять человек погибли. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех, заверил Клименко.