У Києві з-під руїн дзвонять телефони. Наслідки від атаки РФ є в дев'яти регіонах – фото

Окрім столиці, внаслідок російських атак постраждала і Київська область. Там були пожежі і є пошкодження в трьох районах

Наслідки на Київщині (Фото: ДСНС)

У ніч проти 24 квітня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на українські міста. Найбільше постраждав Київ. Загалом вночі українські рятувальники ліквідовували близько 40 осередків займання в дев’яти регіонах, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Під масованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Запоріжжя.

У Киві рятувальники працювали на 13 локаціях. У Святошинському районі ще розбирають завали зруйнованого будинку. З-під руїн чути телефонні дзвінки – пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх, запевнив Клименко.

Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Станом на 07:30 у Києві підтверджено загибель дев’ятьох людей, ще понад 70 людей зазнали різних травм.

Клименко зазначив, що всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу.

На Житомирщині ворог завдав повторного удару по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в Бучанському районі постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес.

Там пошкоджено три пʼятиповерхові житлові будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа.

Також пошкоджено чотири магазини, вісім автомобілів і зупинку громадського транспорту.

У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та три автомобілі. Ліквідовано пожежі в лісі й на відкритій ділянці місцевості.

Також ліквідовано пожежу в полі у Броварському районі.

ДОПОВНЕНО О 08:50. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що область зазнала декількох комбінованих атак з повітря.

Пошкоджено приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоповерхівках.

Внаслідок повторного обстрілу поранено рятувальника та пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв. м.