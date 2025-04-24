"Калібри", "Іскандери", Х-101. Для масованої атаки Росія використала 70 ракет і 145 БпЛА

ППО України (Фото: АрміяІнформ)

У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За попередніми даними станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

- семі балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

- 31 крилатої ракети Х-101;

- шести крилатих ракет "Калібр";

- чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

- 64 ударних БпЛА типу "шахед".

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями:

- 11 балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", пуски яких відбулися з російського міста Брянськ, а також Воронезької та Курської областей;

- 37 крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків – Саратовська область;

- шістьма крилатими ракетами "Іскандер-К", пуски яких відбулися з Донецької області;

- 12 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;

- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації. Район пусків – Бєлгородська область;

- 145 ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами різних типів із районів російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Основним напрямком удару був Київ.