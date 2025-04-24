"Калібри", "Іскандери", Х-101. Для масованої атаки Росія використала 70 ракет і 145 БпЛА
У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
За попередніми даними станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:
- семі балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 31 крилатої ракети Х-101;
- шести крилатих ракет "Калібр";
- чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 64 ударних БпЛА типу "шахед".
Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.
Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями:
- 11 балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", пуски яких відбулися з російського міста Брянськ, а також Воронезької та Курської областей;
- 37 крилатими ракетами Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Район пусків – Саратовська область;
- шістьма крилатими ракетами "Іскандер-К", пуски яких відбулися з Донецької області;
- 12 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації. Район пусків – Бєлгородська область;
- 145 ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами різних типів із районів російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. Основним напрямком удару був Київ.
- У Києві станом на ранок 24 квітня було відомо про дев’ятьох загиблих та понад 70 постраждалих унаслідок російської комбінованої атаки. Перевірялася інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.
- Зранку у Києві врятували з-під завалів чоловіка, який чекав на допомогу шість годин.
- З-під руїн будинків у Києві було чутно телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
- Харків 24 квітня РФ атакувала 24 рази: 14 разів – ворожими БпЛА, 10 разів – ракетами. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, міську поліклініку, школу, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину.