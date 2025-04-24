"Пролежав понад шість годин". У Києві з-під завалів дістали живого чоловіка

Попередньо, врятованому близько 30 років. Він був у свідомості та відповідав на голоси рятувальників

Наслідки удару РФ по Києву (Фото: ДСНС)

З-під завалів зруйнованого унаслідок російської комбінованої атаки будинку у Святошинському районі Києва дістали живого чоловіка. Про це в ефірі Національного телемарафону розповів речник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці Павло Петров.

"Тільки що бачили, як приїжджала швидка медична допомога. Рятувальники дістали живого хлопця, попередньо до 30 років. Перебував він під завалами понад шість годин", – сказав він.

За словами Петрова, чоловік був у свідомості та відповідав на голоси рятувальників, що допомогло його знайти.

"Ми робили там хвилину тиші, і рятувальники так і знайшли його, тому що він відгукувався на їхні голоси. І саме так ми визначили, де він перебуває під завалами", – підсумував речник ДСНС.