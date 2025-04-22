Зеленський: Україна передасть Китаю дані про громадян, які працюють на заводах дронів у РФ
Служба зовнішньої розвідки України передасть Китаю інформацію про постачання зброї Росії та громадян, які працюють на оборонних заводах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
За його словами, це має відбутися сьогодні, 22 квітня. Інформація буде короткою з того масиву даних, які має у своєму розпорядженні СЗР. Окрім цього, міністр закордонних справ Андрій Сибіга передасть відповідну інформацію власними каналами в посольство у Пекіні.
"Також ми спробуємо напряму в Пекін, іншими каналами, передати відповідну інформацію. Окремо я попросив Службу безпеки України передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють на заводах РФ із виготовлення дронів", – зазначив президент.
За його словами, є підстави вважати, що Росія вкрала технології, домовившись із цими громадянами Китаю, в обхід офіційних домовленостей із КНР. В інформації, якою володіє Україна, описані, зокрема, китайські технології виготовлення дронів.
- 17 квітня Зеленський сказав, що Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Зокрема, він згадав порох і артилерію.
- 18 квітня у МЗС Китаю відкинули звинувачення президента і назвали заяву "безпідставною".