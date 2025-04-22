Зеленський: Україна передасть Китаю дані про громадян, які працюють на заводах дронів у РФ

Володимир Зеленський (Фото: EPA/STRINGER)

Служба зовнішньої розвідки України передасть Китаю інформацію про постачання зброї Росії та громадян, які працюють на оборонних заводах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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За його словами, це має відбутися сьогодні, 22 квітня. Інформація буде короткою з того масиву даних, які має у своєму розпорядженні СЗР. Окрім цього, міністр закордонних справ Андрій Сибіга передасть відповідну інформацію власними каналами в посольство у Пекіні.

"Також ми спробуємо напряму в Пекін, іншими каналами, передати відповідну інформацію. Окремо я попросив Службу безпеки України передати інформацію ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють на заводах РФ із виготовлення дронів", – зазначив президент.

За його словами, є підстави вважати, що Росія вкрала технології, домовившись із цими громадянами Китаю, в обхід офіційних домовленостей із КНР. В інформації, якою володіє Україна, описані, зокрема, китайські технології виготовлення дронів.