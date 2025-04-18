У Пекіні відреагували на заяву Зеленського щодо постачання зброї Росії

Лінь Цзянь (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

У Міністерстві закордонних справ Китаю відкинули звинувачення президента Володимира Зеленського в тому, що Пекін постачає зброю Росії. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь назвав заяву "безпідставною", передає Радіо Свобода.

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Він заявив, що Китай ніколи не надавав смертоносної зброї будь-якій стороні в "українській кризі" (так у КНР традиційно називають війну Росії проти України).

Як передає агентство Reuters, Лінь додав, що Китай виступає проти безпідставних звинувачень і "політичних маніпуляцій".

Речник МЗС наголосив, що Україна публічно заявляла, що більшість компонентів зброї, імпортованої Росією, походять зі США та інших західних країн.

17 квітня на брифінгу Зеленський сказав, що Україна отримала інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Зокрема, він згадав порох і артилерію. Більш детальну інформацію глава держави пообіцяв оприлюднити згодом.