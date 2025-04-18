В Пекине отреагировали на заявление Зеленского о поставках оружия России

Линь Цзянь (Фото: Andres Martinez Casares/EPA)

В Министерстве иностранных дел Китая отвергли обвинения президента Владимира Зеленского в том, что Пекин поставляет оружие России. Спикер МИД Китая Линь Цзянь назвал заявление "безосновательным", передает Радио Свобода.

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Он заявил, что Китай никогда не предоставлял смертоносного оружия любой стороне в "украинском кризисе" (так в КНР традиционно называют войну России против Украины).

Как передает агентство Reuters, Линь добавил, что Китай выступает против безосновательных обвинений и "политических манипуляций".

Спикер МИД подчеркнул, что Украина публично заявляла, что большинство компонентов оружия, импортируемого Россией, происходят из США и других западных стран.

17 апреля на брифинге Зеленский сказал, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет России оружие. В частности, он упомянул порох и артиллерию. Более подробную информацию глава государства пообещал обнародовать впоследствии.