В Пекине отреагировали на заявление Зеленского о поставках оружия России
В Министерстве иностранных дел Китая отвергли обвинения президента Владимира Зеленского в том, что Пекин поставляет оружие России. Спикер МИД Китая Линь Цзянь назвал заявление "безосновательным", передает Радио Свобода.
Он заявил, что Китай никогда не предоставлял смертоносного оружия любой стороне в "украинском кризисе" (так в КНР традиционно называют войну России против Украины).
Как передает агентство Reuters, Линь добавил, что Китай выступает против безосновательных обвинений и "политических манипуляций".
Спикер МИД подчеркнул, что Украина публично заявляла, что большинство компонентов оружия, импортируемого Россией, происходят из США и других западных стран.
17 апреля на брифинге Зеленский сказал, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет России оружие. В частности, он упомянул порох и артиллерию. Более подробную информацию глава государства пообещал обнародовать впоследствии.
- 8 апреля 2025 года Зеленский сообщил о взятии в плен двух граждан Китая в Донецкой области.
- В тот же день МИД вызвал временного поверенного в делах Китая, чтобы осудить факт участия китайцев в войне и требовать объяснений.
- В США назвали эту информацию "тревожной", а Китай – основным пособником России в войне против Украины.