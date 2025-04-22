Зеленский: Украина передаст Китаю данные о гражданах, работающих на заводах дронов в РФ

Владимир Зеленский (Фото: EPA/STRINGER)

Служба внешней разведки передаст Китаю информацию о поставках оружия России и гражданах, работающих на оборонных заводах. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, это должно произойти сегодня, 22 апреля. Информация будет краткой из того массива данных, которыми располагает СВР. Кроме этого, министр иностранных дел Андрей Сибига передаст соответствующую информацию по собственным каналам в посольство в Пекине.

"Также мы попробуем напрямую в Пекин, по другим каналам, передать соответствующую информацию. Отдельно я попросил Службу безопасности Украины передать информацию более широкого характера китайской стороне в отношении граждан Китая, работающих на заводах РФ по изготовлению дронов", – отметил президент.

По его словам, есть основания полагать, что Россия украла технологии, договорившись с этими гражданами Китая, в обход официальных договоренностей с КНР. В информации, которой владеет Украина, описаны, в частности, китайские технологии изготовления дронов.