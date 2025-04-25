В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте попадания ракеты – фото
В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому. Об этом утром 25 апреля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В результате атаки РФ 12 человек погибли (с вечера 24 апреля цифра не изменилась – Ред.), 87 пострадали.
В то же время, аварийно-восстановительные работы продолжаются, на месте разбирают поврежденные строительные конструкции.
Работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.
- 24 апреля Россия устроила против Украины массированную комбинированную атаку, запустив "Калибры", "Искандеры", Х-101, дроны – всего 70 ракет и 145 БпЛА.
- Больше всего пострадал Киев. Именно по столице била ракета, вероятно, северокорейского производства. Речь идет о KN-23.
- 25 апреля в Киеве объявили днем траура.
- Зеленский заявил, что массированный удар по Украине – это давление России на США.
- Трамп обратился, вероятно, к Путину и призвал того "остановиться".