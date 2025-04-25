В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте попадания ракеты – фото

В результате массированной комбинированной атаки РФ 24 апреля разрушен дом, поиск людей под завалами по состоянию на утро 25 апреля завершен

Фото: ГСЧС

В Киеве завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому. Об этом утром 25 апреля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате атаки РФ 12 человек погибли (с вечера 24 апреля цифра не изменилась – Ред.), 87 пострадали.

В то же время, аварийно-восстановительные работы продолжаются, на месте разбирают поврежденные строительные конструкции.

Работают 73 спасателя и 25 единиц техники ГСЧС.