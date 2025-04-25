У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети – фото
Фото: ДСНС

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку. Про це зранку 25 квітня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок атаки РФ 12 людей загинули (з вечора 24 квітня цифра не змінилась. – Ред.), 87 постраждали.

Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають, на місці розбирають пошкоджені будівельні конструкції.

Працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети – фото
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети – фото
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети – фото
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети – фото
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