У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети – фото

Внаслідок масованої комбінованої атаки РФ 24 квітня зруйновано будинок, пошук людей під завалами станом на ранок 25 квітня завершено

Фото: ДСНС

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку. Про це зранку 25 квітня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Внаслідок атаки РФ 12 людей загинули (з вечора 24 квітня цифра не змінилась. – Ред.), 87 постраждали.

Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають, на місці розбирають пошкоджені будівельні конструкції.

Працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.