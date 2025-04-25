У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання ракети – фото
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку. Про це зранку 25 квітня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок атаки РФ 12 людей загинули (з вечора 24 квітня цифра не змінилась. – Ред.), 87 постраждали.
Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають, на місці розбирають пошкоджені будівельні конструкції.
Працюють 73 рятувальники та 25 одиниць техніки ДСНС.
- 24 квітня Росія влаштувала проти України масовану комбіновану атаку, запустивши "Калібри", "Іскандери", Х-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА.
- Найбільше постраждав Київ. Саме по столиці била ракета, ймовірно, північнокорейського виробництва. Йдеться про KN-23.
- 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби.
- Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США.
- Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав того "зупинитися".