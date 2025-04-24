Зеленський: Масований удар по Україні – це тиск Росії на США

Володимир Зеленський та Сиріл Рамафоса (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає масовану комбіновану атаку Росії на Україну вранці 24 квітня елементом тиску РФ на Сполучені Штати. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

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Відповідаючи на запитання журналіста, чи не пов'язує Зеленський російську атаку зі своїм візитом до ПАР, президент відповів негативно.

"Безумовно, Путіну не подобається присутність України у Південній Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні – людські перед усім, гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту. Вони хочуть ексклюзивної присутності й на вашому континенті, й на інших. Це їхня політика. Але пов'язувати із моїм візитом у Південну Африку я б не став", – сказав він.

На думку Зеленського, ракетна атака 24 квітня є елементом тиску Росії на Україну та США.

"Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права, і тисне на нас, тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. Або перед усім", – сказав він.

Зеленський зазначив, що Росія щоночі атакує Україну понад 100 ударними дронами, але атака 24 квітня була однією з "найскладніших та найнахабніших".