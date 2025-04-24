Зеленський: Масований удар по Україні – це тиск Росії на США
Президент Володимир Зеленський вважає масовану комбіновану атаку Росії на Україну вранці 24 квітня елементом тиску РФ на Сполучені Штати. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи не пов'язує Зеленський російську атаку зі своїм візитом до ПАР, президент відповів негативно.
"Безумовно, Путіну не подобається присутність України у Південній Африці. Безумовно, йому дуже не хочеться, щоб Україна будувала нормальні – людські перед усім, гуманітарні, економічні відносини з країнами вашого континенту. Вони хочуть ексклюзивної присутності й на вашому континенті, й на інших. Це їхня політика. Але пов'язувати із моїм візитом у Південну Африку я б не став", – сказав він.
На думку Зеленського, ракетна атака 24 квітня є елементом тиску Росії на Україну та США.
"Росія розуміє, що Україна стоїть, захищає свої права, і тисне на нас, тисне на наших людей. Тисне і на Америку. З чим я ще пов'язую сьогоднішній удар. Або перед усім", – сказав він.
Зеленський зазначив, що Росія щоночі атакує Україну понад 100 ударними дронами, але атака 24 квітня була однією з "найскладніших та найнахабніших".
- У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями.
- У Києві станом на ранок 24 квітня було відомо про вісім загиблих та понад 70 постраждалих унаслідок російської комбінованої атаки. Перевірялася інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.
- Харків 24 квітня РФ атакувала 24 рази: 14 разів – ворожими БпЛА, 10 разів – ракетами. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, міську поліклініку, школу, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину.