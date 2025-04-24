Зеленский: Массированный удар по Украине – это давление России на США
Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает массированную комбинированную атаку России на Украину утром 24 апреля элементом давления РФ на Соединенные Штаты. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Отвечая на вопрос журналиста, не связывает ли Зеленский российскую атаку со своим визитом в ЮАР, президент ответил отрицательно.

"Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Южной Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные – человеческие прежде всего, гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента. Они хотят эксклюзивного присутствия и на вашем континенте, и на других. Это их политика. Но связывать с моим визитом в Южную Африку я бы не стал", – сказал он.

По мнению Зеленского, ракетная атака 24 апреля является элементом давления России на Украину и США.

"Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права, и давит на нас, давит на наших людей. Давит и на Америку. С чем я еще связываю сегодняшний удар. Или прежде всего", – сказал он.

Зеленский отметил, что Россия каждую ночь атакует Украину более 100 ударными дронами, но атака 24 апреля была одной из самых "сложных и наглых".

  • В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами других типов. В общей сложности Россия атаковала Украину 215 воздушными целями.
  • В Киеве утром 24 апреля было известно о восьми погибших и более 70 пострадавших в результате российской комбинированной атаки. Проверялась информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.
  • Харьков 24 апреля РФ атаковала 24 раза: 14 раз – враждебными БпЛА, 10 раз – ракетами. Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, школа, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.
киевВладимир Зеленскийжертвыкиевпострадавшиежертвыатака рфпострадавшиеЮжно-Африканская Республикаатака рфЮжно-Африканская Республика