Зеленский: Массированный удар по Украине – это давление России на США
Президент Владимир Зеленский считает массированную комбинированную атаку России на Украину утром 24 апреля элементом давления РФ на Соединенные Штаты. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
Отвечая на вопрос журналиста, не связывает ли Зеленский российскую атаку со своим визитом в ЮАР, президент ответил отрицательно.
"Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Южной Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные – человеческие прежде всего, гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента. Они хотят эксклюзивного присутствия и на вашем континенте, и на других. Это их политика. Но связывать с моим визитом в Южную Африку я бы не стал", – сказал он.
По мнению Зеленского, ракетная атака 24 апреля является элементом давления России на Украину и США.
"Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права, и давит на нас, давит на наших людей. Давит и на Америку. С чем я еще связываю сегодняшний удар. Или прежде всего", – сказал он.
Зеленский отметил, что Россия каждую ночь атакует Украину более 100 ударными дронами, но атака 24 апреля была одной из самых "сложных и наглых".
- В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами других типов. В общей сложности Россия атаковала Украину 215 воздушными целями.
- В Киеве утром 24 апреля было известно о восьми погибших и более 70 пострадавших в результате российской комбинированной атаки. Проверялась информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.
- Харьков 24 апреля РФ атаковала 24 раза: 14 раз – враждебными БпЛА, 10 раз – ракетами. Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, школа, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.