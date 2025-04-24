Зеленский: Массированный удар по Украине – это давление России на США

Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает массированную комбинированную атаку России на Украину утром 24 апреля элементом давления РФ на Соединенные Штаты. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Отвечая на вопрос журналиста, не связывает ли Зеленский российскую атаку со своим визитом в ЮАР, президент ответил отрицательно.

"Безусловно, Путину не нравится присутствие Украины в Южной Африке. Безусловно, ему очень не хочется, чтобы Украина строила нормальные – человеческие прежде всего, гуманитарные, экономические отношения со странами вашего континента. Они хотят эксклюзивного присутствия и на вашем континенте, и на других. Это их политика. Но связывать с моим визитом в Южную Африку я бы не стал", – сказал он.

По мнению Зеленского, ракетная атака 24 апреля является элементом давления России на Украину и США.

"Россия понимает, что Украина стоит, защищает свои права, и давит на нас, давит на наших людей. Давит и на Америку. С чем я еще связываю сегодняшний удар. Или прежде всего", – сказал он.

Зеленский отметил, что Россия каждую ночь атакует Украину более 100 ударными дронами, но атака 24 апреля была одной из самых "сложных и наглых".