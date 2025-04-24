Reuters: Росія вдарила по Києву ракетою, отриманою від Північної Кореї
Росія 24 квітня могла атакувати Київ саме північнокорейською ракетою KN-23. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію від неназваного українського співрозмовника у військових колах.
За його словами, саме вона нібито влучила по житловому будинку у Святошинському районі.
Офіційно українська сторона не повідомляла, чим саме ворог атакував житловий будинок у столиці. За інформацією Повітряних сил, Росія запустила по Україні 70 ракет, серед яких зафіксовано "Іскандер-М/KN-23", Х-101, Х-59/Х-69 та "Калібр".
Станом на 17:30 кількість загиблих у Києві зросла до 12 осіб, постраждали 90 людей. Рятувальники залучили роботизовану техніку до аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі.
25 квітня у Києві оголосили днем жалоби. Президент Володимир Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США, а Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав зупинитися.
- 18 лютого Буданов заявляв, що російські фахівці доопрацювали північнокорейську ракету KN-23. За його словами, співпраця двох країн становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти.
- 15 квітня розслідування Reuters показало, що армія РФ майже повністю залежить від північнокорейських снарядів.
- 16 квітня ГУР повідомляли, що північнокорейські снаряди, які використовує РФ, стали чіткіше потрапляти в ціль.
- Також стало відомо, що Північна Корея заробила понад $20 млрд на повномасштабній війні Росії проти України.