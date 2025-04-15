Розслідування Reuters: Армія РФ майже повністю залежить від північнокорейських снарядів

Журналісти з'ясували, що від 75% до 100% артснарядів, які використовують російські окупанти, були виготовлені в Північній Кореї

Диктатор КНДР Кім Чен Ин з військовими (Фото: ЕРА/KCNA)

Росія значною мірою залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї, що значно покращило її позиції на фронті в Україні. За даними розслідування, проведеного Reuters та британської дослідницької організації Open Source Centre (OSC), частина снарядів, що використовуються російською артилерією проти українських підрозділів, надходить із Пхеньяна, і ця кількість варіюється від 50% до 100%.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Журналісти встановили, що протягом останніх півтора року Північна Корея поставила Росії мільйони боєприпасів, і з вересня 2023 року до березня 2025 року російські вантажні судна здійснили 64 постачання з порту Раджин до російських портів Дунай і Східний, перевізши понад 15 000 контейнерів. Крім того, боєприпаси транспортуються через залізничний міст у Примор'ї.

Пік постачання припав на січень 2024 року, коли щомісяця Росія отримувала сім партій, але зараз ця кількість зменшилася до чотирьох партій на місяць. Контейнери з боєприпасами в основному доставляються до складів на кордоні з Україною, зокрема до Тихорецька в Краснодарському краї.

За оцінками аналітиків, лише артилерійських снарядів у цих контейнерах могло бути від чотирьох до шести мільйонів. Згідно з інформацією, яку наводить Reuters, у 2024 році Росія виробила близько 2–2,3 мільйона снарядів і планує збільшити їх виробництво до трьох мільйонів на рік.

Інформація з російських внутрішніх звітів свідчить, що значна частина артилерійських боєприпасів, від 75% до 100%, виготовлена в Північній Кореї. До того ж якість цих боєприпасів, за даними російських артилеристів, залишає бажати кращого, зазначили журналісти.