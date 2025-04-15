Українські дрони знищили рідкісну САУ Koksan. У "Хортиці" розповіли, скільки вже уражено

Українські аеророзвідники з підрозділу Muramasa знищили ворожу установку на Покровському напрямку

Північнокорейська САУ Koksan (Фото: ЕРА)

Українські військові на Покровському напрямку знищили північнокорейську самохідну артилерійську установку Koksan. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Зазначається, що окупанти сховали свою північнокорейську САУ М-1978 Koksan у лісопосадці. Українські аеророзвідники з підрозділу Muramasa її знайшли, а дрон влучним ударом уразив артустановку.

За останній час українські військові – переважно оператори ударних дронів підрозділів Сил безпілотних систем – змогли виявити й знищити вже не одну таку рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібром 170-мм Koksan, заявив LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Перше підтверджене знищення такої установки відбулося в Луганській області: у січні 2025 року 412 полк Nemesis ліквідував одну з них за допомогою нічного дрона-бомбардувальника.

"У березні підрозділи Сил безпілотних систем знищили п'ять таких артилерійських установок. Ще кілька додалось вже у квітні", – сказав речник "Хортиці".

За його словами, загалом із початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 26 000 ворожих артсистем, тож через нестачу ствольної артилерії російська армія вимушена все частіше застосовувати "Коксани", отримані від Північної Кореї.

"Та яка б не була установка чи гармата, її буде знищено нашими Силами оборони", – додав Волошин.