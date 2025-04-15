Украинские дроны уничтожили САУ Koksan. В "Хортице" рассказали, сколько уже поражено

Северокорейская САУ Koksan (Фото: ЕРА)

Украинские военные на Покровском направлении уничтожили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку Koksan. Об этом сообщил в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Отмечается, что оккупанты спрятали свою северокорейскую САУ М-1978 Koksan в лесопосадке. Украинские аэроразведчики из подразделения Muramasa ее нашли, а дрон точным ударом поразил артустановку.

За последнее время украинские военные – преимущественно операторы ударных дронов подразделений Сил беспилотных систем – смогли обнаружить и уничтожить уже не одну такую редкую северокорейскую самоходную артиллерийскую установку с пушкой калибром 170-мм Koksan, заявил LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица".

Первое подтвержденное уничтожение такой установки произошло в Луганской области: в январе 2025 года 412-й полк Nemesis ликвидировал одну из них с помощью ночного дрона-бомбардировщика.

"В марте подразделения Сил беспилотных систем уничтожили пять таких артиллерийских установок. Еще несколько добавилось уже в апреле", – сказал спикер "Хортицы".

По его словам, всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили более 26 000 вражеских артсистем, поэтому из-за нехватки ствольной артиллерии российская армия вынуждена все чаще применять "Коксаны", полученные от Северной Кореи.

"Да какая бы ни была установка или пушка, она будет уничтожена нашими Силами обороны", – добавил Волошин.