В Сеуле заявили, что с начала 2025-го КНДР направила в Россию еще 3000 солдат

Пхеньян может увеличить поставки оружия в зависимости от военной ситуации, отметили военные Южной Кореи

Ким Чен Ын (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея направила около 3000 дополнительных военных в Россию в январе и феврале 2025 года, чтобы поддерживать войну российского диктатора Владимира Путина против Украины. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на оценку военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея также посылает больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь России. В отчете отмечается, что Пхеньян может увеличить поставки оружия в зависимости от военной ситуации.

Военная техника, отправленная Северной Кореей в Россию, включает в себя "значительное количество" баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня.

Осенью 2024 года Северная Корея отправила около 11 000 военнослужащих для участия в войне против Украины. По оценкам Объединенного комитета начальников штабов, около 4000 из них были убиты или ранены.

Военные Южной Кореи утверждают, что КНДР направила около 3000 солдат в Россию в первые два месяца 2025 года.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Министерства обороны, но ответа на момент публикации не получила.