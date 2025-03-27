У Сеулі заявили, що від початку 2025-го КНДР направила до Росії ще 3000 солдатів

Кім Чен Ин (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея направила близько 3000 додаткових військових до Росії в січні та лютому 2025 року, щоб підтримувати війну російського диктатора Володимира Путіна проти України. Про це повідомило агентство Associated Press із посиланням на оцінку військових Південної Кореї.

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Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї поінформував, що Північна Корея також надсилає більше ракет, артилерійського обладнання та боєприпасів, щоб допомогти Росії. У звіті зазначається, що Пхеньян може збільшити постачання зброї залежно від військової ситуації.

Військова техніка, відправлена Північною Кореєю в Росію, включає "значну кількість" балістичних ракет малої дальності, 170-міліметрові самохідні гаубиці й близько 220 одиниць 240-міліметрових реактивних систем залпового вогню.

Восени 2024 року Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців для участі у війні проти України. За оцінками Об’єднаного комітету начальників штабів, близько 4 000 з них були вбиті або поранені.

Військові Південної Кореї стверджують, що КНДР направила близько 3 000 солдатів до Росії в перші два місяці 2025 року.

LIGA.net звернулася за коментарем до Головного управління розвідки Міністерства оборони, але відповіді на момент публікації не отримала.