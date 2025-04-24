Reuters: Россия ударила по Киеву ракетой, полученной от Северной Кореи

Украинская сторона официально не сообщала, чем ударили по многоэтажке в столице

Разбор завалов в Киеве (Фото: ГСЧС)

Россия 24 апреля могла атаковать Киев именно северокорейской ракетой KN-23. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от неназванного украинского собеседника в военных кругах.

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По его словам, именно она якобы попала в жилой дом в Святошинском районе.

Официально украинская сторона не сообщала, чем именно враг атаковал жилой дом в столице. По информации Воздушных сил, Россия запустила по Украине 70 ракет, среди которых зафиксированы "Искандер-М/KN-23", Х-101, Х-59/Х-69 и "Калибр".

По состоянию на 17:00 число погибших в Киеве выросло до 10 человек, пострадали 90 человек. Спасатели привлекли роботизированную технику к аварийно-спасательным работам в Святошинском районе.

25 апреля в Киеве объявили днем траура. Президент Владимир Зеленский заявил, что массированный удар по Украине – это давление России на США, а Трамп обратился, вероятно, к Путину и призвал того остановиться.

Спасатели разбирают завалы (Фото: ГСЧС)

Спасатели разбирают завалы (Фото: ГСЧС)