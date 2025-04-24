Reuters: Россия ударила по Киеву ракетой, полученной от Северной Кореи
Россия 24 апреля могла атаковать Киев именно северокорейской ракетой KN-23. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от неназванного украинского собеседника в военных кругах.
По его словам, именно она якобы попала в жилой дом в Святошинском районе.
Официально украинская сторона не сообщала, чем именно враг атаковал жилой дом в столице. По информации Воздушных сил, Россия запустила по Украине 70 ракет, среди которых зафиксированы "Искандер-М/KN-23", Х-101, Х-59/Х-69 и "Калибр".
По состоянию на 17:00 число погибших в Киеве выросло до 10 человек, пострадали 90 человек. Спасатели привлекли роботизированную технику к аварийно-спасательным работам в Святошинском районе.
25 апреля в Киеве объявили днем траура. Президент Владимир Зеленский заявил, что массированный удар по Украине – это давление России на США, а Трамп обратился, вероятно, к Путину и призвал того остановиться.
- 18 февраля Буданов заявлял, что российские специалисты доработали северокорейскую ракету KN-23. По его словам, сотрудничество двух стран представляет серьезную угрозу для международного сообщества.
- 15 апреля расследование Reuters показало, что армия РФ почти полностью зависит от северокорейских снарядов.
- 16 апреля в ГУР сообщали, что северокорейские снаряды, которые использует РФ, стали четче попадать по целям.
- Также стало известно, что Северная Корея заработала более $20 млрд на полномасштабной войне России против Украины.