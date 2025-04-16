Северокорейские снаряды, которые использует РФ, стали четче попадать по целям – ГУР

Детонация артиллерийских снарядов (Фото: ГСЧС)

Северокорейские снаряды, которые используют российские войска против Сил обороны, сейчас бьют по целям четче, чем когда-либо. Об этом в интервью японскому вещателю NHK рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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По его словам, половина снарядов, которые использует Россия, производится в Северной Корее.

"Эти снаряды изначально были не столь точны и падали на расстоянии более 100 метров от намеченных целей, но теперь они стали гораздо ближе к целям", – сказал представитель украинской разведки.

Черняк также отметил, что войска КНДР понесут домой опыт ведения современной войны и научат других военных в своей стране. Северная Корея представляет угрозу Украине и Азиатско-Тихоокеанскому региону, резюмировал он.