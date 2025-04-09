Войска КНДР могут начать воевать на территории Украины – экс-спикер Генштаба
Хорошо подготовленные войска КНДР могут появиться на поле боя непосредственно на территории Украины в составе российской армии. Такое мнение высказал экс-речник Генерального штаба Владислав Селезнев в разборе LIGA.net.
Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин действует в рамках соглашений между Москвой и Пхеньяном о присутствии войск КНДР на территории Российской Федерации. Сейчас иностранные наемники принимают участие в боях только в Курской области.
"А по мнению Путина, Запорожье – это Россия", – резюмировал экс-спикер Генштаба.
Кроме того, Северная Корея может направить в РФ не только своих солдат, но и достаточное количество военной техники. Роль КНДР в этом вопросе, по мнению Селезнева, важна.
В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net отметил, что для войны против Украины Россия также может привлечь вновь прибывших в армию: призывников, контрактников и мобилизованных.
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