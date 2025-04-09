Війська КНДР можуть почати воювати на території України – ексречник Генштабу
Добре підготовлені війська КНДР можуть з'явитися на полі бою безпосередньо на території України у складі російської армії. Таку думку висловив ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов в розборі LIGA.net.
Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін діє в межах угод між Москвою та Пхеньяном про присутність військ КНДР на території Російської Федерації. Наразі іноземні найманці беруть участь в боях лише в Курській області.
"А на думку Путіна, Запоріжжя – це Росія", – резюмував ексречник Генштабу.
Окрім цього Північна Корея може направити в РФ не тільки своїх солдатів, але й достатню кількість військової техніки. Роль КНДР в цьому питанні, на думку Селезньова, важлива.
Водночас речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в коментарі LIGA.net зазначив, що для війни проти України Росія також може залучити новоприбулих до лав армії: призовників, контрактників та мобілізованих.
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