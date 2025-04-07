Окупанти намагалися прорватися на позиції Сил оборони одразу на двох відтинках поблизу Куп’янська, паралельно з механізованим накатом, на іншому відтинку росіяни проводили штурмові дії за участі квадроциклів. Про це в коментарі LIGA.net повідомила пресслужба 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

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У неділю, 6 квітня, росіяни здійснили ударно-штурмові дії на околицях Куп’янська Харківської області за участі піхоти, квадроциклів та броньованої техніки, але зазнали поразки.

Силами "Ахіллесу", 1 президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" та 43 окремої механізованої бригади було відбито дві спроби накату – ворожа піхота та техніка знищені. Зокрема, "Ахіллес" спалив два танки та пошкодив дві бойові машини піхоти.

Командир "Ахіллесу" Юрій Федоренко розповів, що росіяни розраховували, що в умовах мряки ефективність українських безпілотників знизиться. Тому зранку російська піхота здійснила спробу прорватися на позиції Сил оборони одразу на двох відтинках поблизу Куп’янська.

"Але ставка на дощ не спрацювала – накати вдалося відбити. Після обіду ситуація повторилася – знову танк та БМП намагалися втягнути ворожий десант на українські позиції. Противнику вдалося підібратися до передньої лінії та спішити піхоту, проте особовий склад та техніка були знищені", – розповів Федоренко.

Командир першого батальйону "Ахіллесу" Антон Шмагайло (Бандерас) заявив, що росіяни активно користуються погодними умовами.

"Паралельно з механізованим накатом, на іншому відтинку проводить штурмові дії за участі квадроциклів – ймовірно для відволікання уваги від основного удару. Але через великий поспіх ворог діє доволі дезорганізовано", – стверджує військовий.

За його словами, рівень злагодження росіян знизився. Він пов’язує це з тим, що окупантів постійно підганяє командування, "жене на смерть".

"Основна їх ціль у цьому випадку – підтягнутися до Куп’янська. Але до самого міста ворогу ще далеко", – наголосив Шмагайло.

ДОВІДКА Росіяни нарощують зусилля на Куп’янському напрямку протягом кількох місяців. Битва за лівобережну Куп’янщину розпочалася у вересні 2024 року і триває досі. Ключові населені пункти плацдарму Сил оборони, що тягнеться вздовж лівого берега річки Оскіл: Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та Борова.

28 березня 2025 року повідомлялося, що десантники відбили масований штурм російської армії на Куп'янському напрямку в Харківській області.

29 березня на Куп'янському напрямку Сили оборони знищили російський важкий механізований міст, за допомогою якого окупанти хотіли перекидати війська через річку Оскіл.

4 квітня повідомлялося, що в районі населеного пункту Дворічна російські війська намагаються облаштувати переправи через Оскіл, але це їм не вдається.