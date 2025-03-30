ЗСУ знищили важкий механізований міст, яким окупанти хотіли переправитися через Оскіл

Армія РФ не полишає намірів навести переправу у районі селища Дворічна, аби перекидати техніку та особовий склад, розповів речник угруповання "Хортиця"

Ілюстративне фото: ЗСУ

29 березня на Куп'янському напрямку Сили оборони знищили російський важкий механізований міст, яким окупанти хотіли перекидати війська через річку Оскіл. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, у суботу на одному з ключових напрямків фронту українські захисники успішно відбили атаки РФ біля Камʼянки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

Військовий наголосив, що російська армія не полишає намірів навести переправу у районі селища Дворічна, аби перекидати техніку та особовий склад на західний берег Осколу.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

На цей раз окупанти застосували важкий механізований міст ТММ-3М1, проте українська авіарозвідка завчасно виявила спроби росіян навести переправу, й по них було завдано вогневого ураження, розповів Волошин.

Росіяни заявляють, що ТММ-3М1 має вантажність у 60 тонн, розрахунок здатен встановлювати однопрольотний міст за 10 хвилин, а рухатися такою переправою можна зі швидкістю 15-25 кілометрів на годину.

Завдяки удару було знищено окупантів та інженерну техніку, додав речник.

"Спроба противника перекинути свою техніку на західний берег річки Оскіл, просто кажучи, затонула", – зауважив він.

Також військовий повідомив, що останнім часом загарбники намагаються форсувати Оскіл невеликими групами на різного роду плавзасобах: "Однак наші Сили оборони завдають ворогу втрат і не дають його намаганням втілитися в життя – підрозділи БпЛА та артилерії завдають ударів і наносять вогневе ураження".

28 березня в угрупованні "Хортиця" повідомили, що за останні три дні кількість штурмових дій противника перевищує 200 разів на добу.

Ситуація на фронті показує, що ворог не припиняв свої штурмові дії на більшості напрямків, а навпаки — лише активізував свої зусилля.