ЗСУ знищили важкий механізований міст, яким окупанти хотіли переправитися через Оскіл
Ілюстративне фото: ЗСУ

29 березня на Куп'янському напрямку Сили оборони знищили російський важкий механізований міст, яким окупанти хотіли перекидати війська через річку Оскіл. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, у суботу на одному з ключових напрямків фронту українські захисники успішно відбили атаки РФ біля Камʼянки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

Військовий наголосив, що російська армія не полишає намірів навести переправу у районі селища Дворічна, аби перекидати техніку та особовий склад на західний берег Осколу.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
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На цей раз окупанти застосували важкий механізований міст ТММ-3М1, проте українська авіарозвідка завчасно виявила спроби росіян навести переправу, й по них було завдано вогневого ураження, розповів Волошин.

Росіяни заявляють, що ТММ-3М1 має вантажність у 60 тонн, розрахунок здатен встановлювати однопрольотний міст за 10 хвилин, а рухатися такою переправою можна зі швидкістю 15-25 кілометрів на годину.

Завдяки удару було знищено окупантів та інженерну техніку, додав речник.

"Спроба противника перекинути свою техніку на західний берег річки Оскіл, просто кажучи, затонула", – зауважив він.

Також військовий повідомив, що останнім часом загарбники намагаються форсувати Оскіл невеликими групами на різного роду плавзасобах: "Однак наші Сили оборони завдають ворогу втрат і не дають його намаганням втілитися в життя – підрозділи БпЛА та артилерії завдають ударів і наносять вогневе ураження".

  • 28 березня в угрупованні "Хортиця" повідомили, що за останні три дні кількість штурмових дій противника перевищує 200 разів на добу.
  • Ситуація на фронті показує, що ворог не припиняв свої штурмові дії на більшості напрямків, а навпаки — лише активізував свої зусилля.
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