Найвища інтенсивність від початку року. В ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію на фронті
Останні три дні кількість штурмових дій противника перевищує 200 разів на добу. Ситуація на фронті показує, що ворог не припиняв свої штурмові дії на більшості напрямків, а навпаки лише активізував свої зусилля. Про це у коментарі LIGA.net заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни продовжують намагання штурмувати позиції українських захисників. Попри те, що рівень ворожих втрат – і техніки, й особового складу – лишається стабільно високим.
"Тому робити висновок, що росіяни повністю виснажилися, дещо передчасно", – зазначив він.
Кількість боєзіткнень у березні на Східному напрямку, за словами речника, лишається приблизно на одному рівні – близько тисячі щотижня.
"Щодня наші захисники знищують по кілька одиниць бронетехніки, що йде на штурми. Днями головнокомандувач повідомив, що завдяки злагодженій бойовій роботі наших захисників від початку року знешкоджені 748 танків противника. Можу уточнити, що 620 з них знищили в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", – сказав Волошин.
Він також нагадав, що 23 березня стало рекордним днем із втраченої росіянами артилерії – одразу 104 системи за день.
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