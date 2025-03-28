Наивысшая интенсивность с начала года. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации на фронте

И интенсивность боев, и статистика потерь вражеской армии свидетельствуют, что россияне и не планировали останавливать штурмы, говорят в ОСУВ

Фото: ОСУВ Хортица

Последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки. Ситуация на фронте показывает, что враг не прекращал свои штурмовые действия по большинству направлений, а наоборот лишь активизировал свои усилия. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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В общей сложности в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" россияне продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников. Несмотря на то, что уровень вражеских потерь – и техники и личного состава – остается стабильно высоким.

"Поэтому делать вывод, что россияне полностью выдохлись, несколько преждевременно", – отметил он.

Количество боестолкновений в марте на Восточном направлении, по словам спикера, остается примерно на одном уровне – около тысячи еженедельно.

"Ежедневно наши защитники уничтожают по несколько единиц бронетехники, идущей на штурмы. На днях главнокомандующий сообщил, что благодаря слаженной боевой работе наших защитников с начала года обезврежены 748 танков противника. Могу уточнить, что 620 из них уничтожили в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

Он также напомнил, что 23 марта стало рекордным днем из утраченной россиянами артиллерии – сразу 104 системы в день.