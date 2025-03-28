Наивысшая интенсивность с начала года. В ОСУВ "Хортица" рассказали о ситуации на фронте
Последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки. Ситуация на фронте показывает, что враг не прекращал свои штурмовые действия по большинству направлений, а наоборот лишь активизировал свои усилия. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
В общей сложности в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" россияне продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников. Несмотря на то, что уровень вражеских потерь – и техники и личного состава – остается стабильно высоким.
"Поэтому делать вывод, что россияне полностью выдохлись, несколько преждевременно", – отметил он.
Количество боестолкновений в марте на Восточном направлении, по словам спикера, остается примерно на одном уровне – около тысячи еженедельно.
"Ежедневно наши защитники уничтожают по несколько единиц бронетехники, идущей на штурмы. На днях главнокомандующий сообщил, что благодаря слаженной боевой работе наших защитников с начала года обезврежены 748 танков противника. Могу уточнить, что 620 из них уничтожили в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".
Он также напомнил, что 23 марта стало рекордным днем из утраченной россиянами артиллерии – сразу 104 системы в день.
- Россия и Украина достигли соглашения о прекращении атак на энергетические объекты на 30 дней при посредничестве США. Кремль настаивает, что мораторий вступил в силу с 18 марта, хотя в тот же день Россия нанесла по меньшей мере восемь ударов по украинским энергетическим объектам .
- В пятницу, 28 марта, Минобороны РФ опубликовало видео пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области, обвинив в ее обстреле Украину. Центр противодействия дезинформации возразил, подчеркнув, что это дело рук россиян.
- В то же время Генштаб подчеркивает , что Россия нарушает мораторий: только за минувшие сутки были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области.