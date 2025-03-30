ВСУ уничтожили механизированный мост, которым россияне хотели переправиться через Оскол

Иллюстративное фото: ВСУ

29 марта на Купянском направлении Силы обороны уничтожили российский тяжелый механизированный мост, которым оккупанты хотели перебрасывать войска через реку Оскол. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, в субботу на одном из ключевых направлений фронта украинские защитники успешно отразили атаки РФ возле Каменки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.

Военный подчеркнул, что российская армия не оставляет намерений навести переправу в районе поселка Двуречная, чтобы перебрасывать технику и личный состав на западный берег Оскола.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

В этот раз оккупанты применили тяжелый механизированный мост ТММ-3М1, однако украинская авиаразведка заблаговременно обнаружила попытки россиян навести переправу и по ним было нанесено огневое поражение, рассказал Волошин.

Россияне заявляют, что ТММ-3М1 имеет грузоподъемность в 60 тонн, расчет способен устанавливать однопролетный мост за 10 минут, а двигаться по такой переправе можно со скоростью 15-25 километров в час.

Благодаря удару были уничтожены оккупанты и инженерная техника, добавил спикер.

"Попытка противника перебросить свою технику на западный берег реки Оскол, попросту говоря, затонула", – заметил он.

Также военный сообщил, что в последнее время захватчики пытаются форсировать Оскол небольшими группами на разного рода плавсредствах: "Однако наши Силы обороны наносят врагу потери и не дают его попыткам воплотиться в жизнь – подразделения БпЛА и артиллерии наносят удары и наносят огневое поражение".

28 марта в группировке "Хортица" сообщили, что в последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки.

Ситуация на фронте показывает, что враг не прекращал свои штурмовые действия на большинстве направлений, а наоборот только активизировал свои усилия.