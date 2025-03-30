ВСУ уничтожили механизированный мост, которым россияне хотели переправиться через Оскол
29 марта на Купянском направлении Силы обороны уничтожили российский тяжелый механизированный мост, которым оккупанты хотели перебрасывать войска через реку Оскол. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, в субботу на одном из ключевых направлений фронта украинские защитники успешно отразили атаки РФ возле Каменки, Песчаного, Петропавловки и Загрызового.
Военный подчеркнул, что российская армия не оставляет намерений навести переправу в районе поселка Двуречная, чтобы перебрасывать технику и личный состав на западный берег Оскола.
В этот раз оккупанты применили тяжелый механизированный мост ТММ-3М1, однако украинская авиаразведка заблаговременно обнаружила попытки россиян навести переправу и по ним было нанесено огневое поражение, рассказал Волошин.
Россияне заявляют, что ТММ-3М1 имеет грузоподъемность в 60 тонн, расчет способен устанавливать однопролетный мост за 10 минут, а двигаться по такой переправе можно со скоростью 15-25 километров в час.
Благодаря удару были уничтожены оккупанты и инженерная техника, добавил спикер.
"Попытка противника перебросить свою технику на западный берег реки Оскол, попросту говоря, затонула", – заметил он.
Также военный сообщил, что в последнее время захватчики пытаются форсировать Оскол небольшими группами на разного рода плавсредствах: "Однако наши Силы обороны наносят врагу потери и не дают его попыткам воплотиться в жизнь – подразделения БпЛА и артиллерии наносят удары и наносят огневое поражение".
- 28 марта в группировке "Хортица" сообщили, что в последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки.
- Ситуация на фронте показывает, что враг не прекращал свои штурмовые действия на большинстве направлений, а наоборот только активизировал свои усилия.