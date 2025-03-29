ВСУ уничтожили 30 мотоциклов, на которых россияне наступали на украинские позиции

Российский оккупант на мотоцикле (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

На одном из ключевых направлений восточного фронта украинские защитники уничтожили 30 мотоциклов, на которых россияне пытались атаковать Силы обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, оккупанты начали активнее применять мототехнику и другой транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав.

"Такая своеобразная новая тактика врага состоит в том, чтобы вражеская штурмовая группа на мототранспорте заехала настолько далеко, насколько это возможно. А те, кого во время передвижения не уничтожили наши защитники огнем артиллерии, ударами и сбросами дронов, пытаются закрепиться и дождаться подкрепления", – рассказал Волошин.

В качестве примера военный привел такую ситуацию: на днях оккупанты вели наступательные действия на одном из ключевых направлений, в ходе которых совокупно применили 45 единиц авто- и мототехники.

В результате огневого поражения украинские защитники уничтожили шесть легковых автомобилей, три багги, один квадроцикл и 30 мотоциклов, отметил спикер.

Волошин объяснил, что использование мотоциклов и другого легкого мототранспорта позволяют россиянам избегать минных заграждений, установленных украинскими войсками, чтобы исключить возможность передвижения в первую очередь бронетехники захватчиков.

Таким образом, "петляя" между заминированными дорогами или минными полями на мотоциклах, российская пехота имеет возможность обходить минные заграждения и маневрировать между позициями, однако украинские дроны "поджидают их в воздухе практически круглосуточно", подчеркнул военный.

"Поэтому враг не пройдет, а тем, кому удается прорваться как можно ближе к нашим оборонным укреплениям, становится не по себе", – подытожил он.

28 марта в группировке "Хортица" сообщили, что в последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки.

Ситуация на фронте показывает, что враг не прекращал свои штурмовые действия по большинству направлений, а наоборот лишь активизировал свои усилия, отметили военные.