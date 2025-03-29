ВСУ уничтожили 30 мотоциклов, на которых россияне наступали на украинские позиции
На одном из ключевых направлений восточного фронта украинские защитники уничтожили 30 мотоциклов, на которых россияне пытались атаковать Силы обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, оккупанты начали активнее применять мототехнику и другой транспорт, который помогает быстро перемещать личный состав.
"Такая своеобразная новая тактика врага состоит в том, чтобы вражеская штурмовая группа на мототранспорте заехала настолько далеко, насколько это возможно. А те, кого во время передвижения не уничтожили наши защитники огнем артиллерии, ударами и сбросами дронов, пытаются закрепиться и дождаться подкрепления", – рассказал Волошин.
В качестве примера военный привел такую ситуацию: на днях оккупанты вели наступательные действия на одном из ключевых направлений, в ходе которых совокупно применили 45 единиц авто- и мототехники.
В результате огневого поражения украинские защитники уничтожили шесть легковых автомобилей, три багги, один квадроцикл и 30 мотоциклов, отметил спикер.
Волошин объяснил, что использование мотоциклов и другого легкого мототранспорта позволяют россиянам избегать минных заграждений, установленных украинскими войсками, чтобы исключить возможность передвижения в первую очередь бронетехники захватчиков.
Таким образом, "петляя" между заминированными дорогами или минными полями на мотоциклах, российская пехота имеет возможность обходить минные заграждения и маневрировать между позициями, однако украинские дроны "поджидают их в воздухе практически круглосуточно", подчеркнул военный.
"Поэтому враг не пройдет, а тем, кому удается прорваться как можно ближе к нашим оборонным укреплениям, становится не по себе", – подытожил он.
- 28 марта в группировке "Хортица" сообщили, что в последние три дня количество штурмовых действий противника превышает 200 раз в сутки.
- Ситуация на фронте показывает, что враг не прекращал свои штурмовые действия по большинству направлений, а наоборот лишь активизировал свои усилия, отметили военные.