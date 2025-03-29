ЗСУ знищили 30 мотоциклів, на яких росіяни наступали на одному з ключових напрямків

Російський окупант на мотоциклі (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

На одному з ключових напрямків східного фронту українські захисники знищили 30 мотоциклів, на яких росіяни намагалися атакувати Сили оборони. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, окупанти почали активніше застосовувати мототехніку та інший транспорт, який допомагає швидко переміщувати особовий склад.

"Така своєрідна нова тактика ворога полягає у тому, щоб ворожа штурмова група на мототранспорті заїхала настільки далеко, наскільки це можливо. А ті, кого під час пересування не знищили наші захисники вогнем артилерії, ударами й скидами дронів, намагаються закріпитись та дочекатись підкріплення", – розповів Волошин.

Як приклад військовий навів таку ситуацію: днями окупанти вели наступальні дії на одному з ключових напрямків, під час яких сукупно застосували 45 одиниць авто- та мототехніки.

Унаслідок вогневого ураження українські захисники знищили шість легкових автівок, три багі, один квадроцикл та 30 мотоциклів, зауважив речник.

Волошин пояснив, що використання мотоциклів та іншого легкого мототранспорту дозволяють росіянам уникати мінних загороджень, встановлених українськими військами, щоб унеможливити пересування насамперед бронетехніки загарбників.

У такий спосіб, "петляючи" поміж замінованих доріг чи мінних полів на мотоциклах, російська піхота має можливість оминати мінні загородження та маневрувати між позиціями, проте українські дрони "чатують на них у повітрі практично цілодобово", наголосив військовий.

"Тож ворог не пройде, а тим, кому вдається прорватися якнайближче до наших оборонних укріплень, стає непереливки", – підсумував він.

28 березня в угрупованні "Хортиця" повідомили, що в останні три дні кількість штурмових дій противника перевищує 200 разів на добу.

Ситуація на фронті показує, що ворог не припиняв свої штурмові дії на більшості напрямків, а навпаки — лише активізував свої зусилля, зауважили військові.