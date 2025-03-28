Будет только нарастание атак – офицер бригады "Рубеж" о ситуации на двух направлениях

Фото: 4-я бригада оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины

За последний месяц атаки врага на Купянско-Лиманском и Северском направлениях усилились. Об этом в комментарии LIGA.net заявил офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

Оперативная обстановка на участках фронта, где работает подразделение, сейчас достаточно сложная, отметил офицер. По его словам, сейчас оккупанты стали применять для этого больше личного состава и комбинировать разные средства.

"Под прикрытием обстрелов из минометов и сбросов дронов это могут быть и атаки с использованием бронетехники, и мотоциклов, и пешим ходом. Иногда они сразу применяют все эти варианты, чтобы отвлечь внимание на одно направление, когда другая часть их пехоты пытается зайти через фланги в тыл наших позиций", – рассказал он.

"По моему мнению, и в следующем месяце будет только нарастание атак. Их будет больше, и враг будет применять еще больше сил. А с зеленкой нам будет труднее отслеживать их", – добавил гвардеец.

Он также подчеркнул, что украинские защитники проявляют на каждом шагу не только высокий профессионализм, но и героизм, потому что нагрузка невероятная. "И, несмотря на это, линия обороны на наших отрезках держится годами. Это заслуживает большого уважения и поддержки", – подчеркнул он.