Буде лише наростання атак – офіцер бригади "Рубіж" про ситуацію на двох напрямках

Фото: 4 бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України

За останній місяць атаки ворога на Купʼянсько-Лиманському і Сіверському напрямках посилилися. Про це в коментарі LIGA.net заявив офіцер бригади "Рубіж" Максим Таран.

Оперативна обстановка на відтинках фронту, де працює підрозділ, зараз досить складна, зазначив офіцер. За його словами, зараз окупанти стали застосовувати для цього більше особового складу і комбінувати різні засоби.

"Під прикриттям обстрілів з мінометів і скидів дронів це можуть бути й атаки з використанням бронетехніки, і мотоциклів, і пішим ходом. Іноді — вони одразу застосовують усі ці варіанти, щоб відволікти увагу на один напрямок, коли інша частина їхньої піхоти намагається зайти через фланги у тил наших позицій", – розповів він.

"На мою думку, і наступного місяця буде лиш наростання атак. Їх буде більше, і ворог застосовуватиме ще більше сил. А з зеленкою нам буде важче відслідковувати їх", – додав гвардієць.

Він також наголосив, що українські захисники проявляють на кожному кроці не лише високий професіоналізм, а й героїзм, бо навантаження неймовірне. "І незважаючи на це, лінія оборони на наших відтинках тримається роками. Це заслуговує великої поваги і підтримки", – підкреслив він.