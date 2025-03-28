77 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ відбила масований штурм російської армії на Куп'янському напрямку в Харківській області. Про це повідомило командування ДШВ Збройних Сил України.

За інформацією військових, російська армія готувала штурм близько трьох тижнів, накопичуючи техніку та особовий склад. В результаті вона використала близько 100 військових та 16 одиниць бронетехніки, додає командування ДШВ.

Також ворог застосовував артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, скиди з безпілотників, FPV-дрони та керовані авіаційні бомби протягом усього активного періоду штурму вранці.

Командування пише, що штурм не мав результату. Вже вдень російська армія здійснила повторні спроби штурмувати українські позиції вже без техніки, але знову не досягла результату, повідомляють у ДШВ.

За приблизною інформацією, українські військові знищили 12 бойових бронемашин, танк, ліквідували 60 окупантів, а ще 28 отримали поранення.

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