Розвідники 47 окремої механізованої бригади "Маґура" виявили майстерню російської 155 окремої бригади морської піхоти. По ній було завдано ударів з системи HIMARS суміжного підрозділу.

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Судячи з дописів у соцмережах "Маґури", в ураженій майстерні росіяни покращували свою бронетехніку, а не момент удару там могли знаходитись і самі ворожі військові.

Ціль для удару була виявлена безпілотником FlyEye 3.0.

ДОВІДКА. HIMARS – легка реактивна система залпового вогню, яка встановлена на стандартній рамі вантажівки. РСЗВ розроблена наприкінці 1990-х років для армії США. Вона несе один контейнер із шістьма керованими ракетами системи залпового вогню або однією ракетою ATACMS.

Польський безпілотник FlyEye 3.0 почали випускати у 2021 році. У порівнянні з минулими версіями йому додали функції передачі та відтворення відео в режимі реального часу, автономного польоту, автоматичної посадки і т. д. Передбачається використання малогабаритної тактичної антени.