Разведчики 47 отдельной механизированной бригады "Магура" обнаружили мастерскую российской 155 отдельной бригады морской пехоты. По ней были нанесены удары из системы HIMARS смежного подразделения.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Судя по сообщениям в соцсетях "Магуры", в пораженной мастерской россияне улучшали свою бронетехнику, а не момент удара там могли находиться и сами вражеские военные.

Цель для удара была обнаружена беспилотником FlyEye 3.0.

СПРАВКА. HIMARS – легкая реактивная система залпового огня, установленная на стандартной раме грузовика. РСЗО разработана в конце 1990-х годов для армии США. Она несет один контейнер с шестью управляемыми ракетами системы залпового огня или одной ракетой ATACMS.

Польский беспилотник FlyEye 3.0 начал выпускать в 2021 году. По сравнению с прошлыми версиями ему добавили функции передачи и воспроизведения видео в режиме реального времени, автономного полета, автоматической посадки и т.д. д. Предполагается использование малогабаритной тактической антенны.