ГУР с воздуха взорвало пункт управления армейского корпуса России – видео
Главное управление разведки Минобороны поразило передовой пункт управления 14 армейского корпуса России в Херсонской области. Пресс-служба ГУР показала видео.
Около 22:00 26 февраля разведчики Департамента активных действий нанесли удар, применив взрывной сброс с беспилотника.
Пункт управления размещался в районе Ивановки. О какой именно Ивановке идет речь – в ГУР не уточнили.
Одна Ивановка находится в тылу врага – более 70 км от линии фронта по правому берегу Днепра. Также в Херсонской области есть Ивановка на побережье вблизи линии столкновения.
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