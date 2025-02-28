ГУР з повітря підірвало пункт управління армійського корпусу Росії – відео

Головне управління розвідки Міноборони уразило передовий пункт управління 14 армійського корпусу Росії на Херсонщині. Пресслужба ГУР показала відео.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Близько 22:00 26 лютого розвідники Департаменту активних дій завдали удару, застосовувавши вибуховий скид із безпілотника.



Пункт управління розміщувався в районі Іванівки. Про яку саме Іванівку йдеться – в ГУР не уточнили.

Одна Іванівка знаходиться в тилу ворога – за понад 70 км від лінії фронту по правому берегу Дніпра. Також на Херсонщині є Іванівка на узбережжі біля лінії зіткнення.

Мапа: DeepState

Мапа: DeepState