Головне управління розвідки Міноборони уразило передовий пункт управління 14 армійського корпусу Росії на Херсонщині. Пресслужба ГУР показала відео.

Близько 22:00 26 лютого розвідники Департаменту активних дій завдали удару, застосовувавши вибуховий скид із безпілотника.

Пункт управління розміщувався в районі Іванівки. Про яку саме Іванівку йдеться – в ГУР не уточнили.

Одна Іванівка знаходиться в тилу ворога – за понад 70 км від лінії фронту по правому берегу Дніпра. Також на Херсонщині є Іванівка на узбережжі біля лінії зіткнення.

ГУР з повітря підірвало пункт управління армійського корпусу Росії – відео
Мапа: DeepState
ГУР з повітря підірвало пункт управління армійського корпусу Росії – відео
Мапа: DeepState
  • 5 грудня 2024 року речник УДА Братчук заявив, що на Херсонщині українське командування повністю володіє даними щодо намірів Росії.
  • 26 грудня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Коваленко сказав, що про наступ Росії на Херсон не йдеться, а у ворога інший задум.
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