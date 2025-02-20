"Божа кара" від ГУР: у Росії масово вибухають FPV-окуляри на очах операторів дронів

У розвідці зазначили, що операція з "випалювання очей" ворога продовжується

Оператор БпЛА у Росії (Фото: ресурси окупантів)

У Росії вибухають FPV-окуляри прямо на очах пілотів, пропагандисти кажуть про десятки таких випадків на початку лютого у різних регіонах Росії. Як розповів LIGA.net співрозмовник в українських спецслужбах, за операцією стоять фахівці Головного управління розвідки.

"На пілотів FPV-дронів ЗС Російської Федерації почала масово сходити "БОЖА КАРА" за тих безневинно вбитих ними людей і звірства, які вони вчиняють", – зазначили у воєнній розвідці.

Як розповіли причетні до операції фахівці, було закуплено велику партію FPV-окулярів для пілотів армії Росії і додатково обладнано функцією дистанційного підриву.

Після цього російські волонтери, у координації з ГУР, як благодійну допомогу відправили партію "вибухових" окулярів до підрозділів БпЛА ворога.

У ГУР зазначили, що подібних інцидентів буде більше, оскільки "бандерівські криївки", в яких виготовляють "окуляри із сюрпризом", є не тільки в українських Карпатах, а і в російському Сибіру.

"Сьогодні жахи війни відбуваються у буквальному сенсі просто на очах ворожих FPV-пілотів. Це заслужене покарання за ті воєнні злочини, які російські окупанти щодня вчиняють проти України", – повідомили у спецслужбі та підкреслили, що тривала й складна операція з випалювання ворожих очей триває.