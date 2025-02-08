ГУР: В Росії помер капітан Нагайко, причетний до удару по Грозі, де загинули 59 людей

У січні окупант отримав поранення унаслідок вибуху, заявили у розвідці

Окупант (Ілюстративне фото: ресурс росіян)

В Росії помер капітан Констянтин Нагайко, причетний до воєнних злочинів проти України, зокрема ракетного удару по селищу Гроза Харківської області, де загинули майже 60 людей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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3 січня 2025 року командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади Збройних сил Росії (військова частина №03333) Нагайко отримав множинні поранення внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області Росії, де проходив військову службу.

Тоді в українській розвідці повідомляли, що російський військовий перебуває у важкому стані. У нього були множинні уламкові ураження фактично усіх органів.

"Трепанація черепа та інша російська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла", – йдеться у повідомленні ГУР.

Фото: ГУР