ГУР: В России умер капитан Нагайко, причастный к удару по Грозе, где погибли 59 человек
В России умер капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины, в том числе ракетному удару по поселку Гроза Харьковской области, где погибли почти 60 человек. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
3 января 2025 года командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады Вооруженных сил России (военная часть №03333) Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области России, где проходил военную службу.
Тогда в украинской разведке сообщали, что российский военный находится в тяжелом состоянии. У него были множественные обломочные поражения практически всех органов.
"Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла", – говорится в сообщении ГУР.
- 5 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в селе Гроза, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли более 50 человек.
- Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
- 11 октября Офис генпрокурора и СБУ заявили, что уроженцы Харьковской области Владимир и Дмитрий Мамоны корректировали ракетный удар россиян по Грозе.