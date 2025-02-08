ГУР: В России умер капитан Нагайко, причастный к удару по Грозе, где погибли 59 человек

В январе оккупант получил ранения в результате взрыва, заявили в разведке

Оккупант (Иллюстративное фото: ресурс россиян)

В России умер капитан Константин Нагайко, причастный к военным преступлениям против Украины, в том числе ракетному удару по поселку Гроза Харьковской области, где погибли почти 60 человек. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

3 января 2025 года командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады Вооруженных сил России (военная часть №03333) Нагайко получил множественные ранения в результате взрыва в населенном пункте Шуя Ивановской области России, где проходил военную службу.

Тогда в украинской разведке сообщали, что российский военный находится в тяжелом состоянии. У него были множественные обломочные поражения практически всех органов.

"Трепанация черепа и другая российская хирургия военному преступнику не помогла", – говорится в сообщении ГУР.

Фото: ГУР