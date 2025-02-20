"Божья кара" от ГУР: в России массово взрываются FPV-очки на глазах операторов дронов

В разведке отметили, что операция по "обжигу глаз" врага продолжается

Оператор БпЛА в России (Фото: ресурсы оккупантов)

В России взрываются FPV-очки прямо на глазах пилотов, пропагандисты говорят о десятках случаев в начале февраля в разных регионах России. Как рассказал LIGA.net собеседник в украинских спецслужбах, за операцией стоят специалисты Главного управления разведки.

"На пилотов FPV-дронов ВС Российской Федерации начала массово сходить "БОЖЬЯ КАРА" за тех невинно убитых ими людей и зверства, которые они совершают", – отметили в военной разведке.

Как рассказали причастные к операции специалисты, была закуплена большая партия FPV-очков для пилотов армии России и дополнительно оборудована функцией дистанционного подрыва.

После этого российские волонтеры, в координации с ГУР, в качестве благотворительной помощи отправили партию "взрывных" очков в подразделения БпЛА врага.

В ГУР отметили, что подобных инцидентов будет больше, поскольку "бандерівські криївки", в которых производят "очки с сюрпризом", есть не только в украинских Карпатах, но и в российской Сибири.

"Сегодня ужасы войны происходят в буквальном смысле прямо на глазах вражеских FPV-пилотов. Это заслуженное наказание за те военные преступления, которые российские оккупанты ежедневно совершают против Украины", – сообщили в спецслужбе и подчеркнули, что длительная и сложная операция по выжиганию вражеских глаз продолжается.