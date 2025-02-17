В Воронеже сгорели два комплекса РЭБ "Житель", которые должны были поехать на войну – ГУР
В Воронеже два российских комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" сгорели дотла в пожаре. Об этом сообщило Главное управление разведки.
По его данным, событие произошло в ночь с 27 на 28 января – сожженные дорогостоящие станции были расположены на заводе "Протек", где их производят.
Разведка отмечает, что оккупанты планировали отправить эти комплексы РЭБ в зону боевых действий российско-украинской войны.
Не уточняется, из-за чего возник пожар.
СПРАВКАР-330Ж "Житель" – автоматизированная станция установки помех, взятая на вооружение армией РФ. Оккупанты заявляют, что система способна на:
→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;
→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и "Иридиум", навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;
→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения, автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления и автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;
→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.
- 22 января ГУР сообщило, что его бойцы уничтожили беспилотниками спутниковое оборудование россиян в Курской области.
- 13 февраля разведка заявила, что под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса агрессора.