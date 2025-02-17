В Воронеже два российских комплекса радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" сгорели дотла в пожаре. Об этом сообщило Главное управление разведки.

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По его данным, событие произошло в ночь с 27 на 28 января – сожженные дорогостоящие станции были расположены на заводе "Протек", где их производят.

Разведка отмечает, что оккупанты планировали отправить эти комплексы РЭБ в зону боевых действий российско-украинской войны.

Не уточняется, из-за чего возник пожар.

СПРАВКА Р-330Ж "Житель" – автоматизированная станция установки помех, взятая на вооружение армией РФ. Оккупанты заявляют, что система способна на:



→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;



→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и "Иридиум", навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;



→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения, автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления и автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;



→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения. Р-330Ж "Житель" – автоматизированная станция установки помех, взятая на вооружение армией РФ. Оккупанты заявляют, что система способна на:→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи ИНМАРСАТ и "Иридиум", навигационной аппаратуре NAVSTAR (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения, автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления и автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.