У Воронежі два російські комплекси радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" згоріли вщент у пожежі. Про це повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, подія сталася у ніч з 27 на 28 січня – спалені дороговартісні станції були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють.

Розвідка зауважує, що окупанти планували відправити ці комплекси РЕБ до зони бойових дій російсько-української війни.

Не уточнюється, через що саме виникла пожежа.

ДОВІДКА Р-330Ж "Житель" – автоматизована станція встановлення завад, взята на озброєння армією РФ. Окупанти заявляють, що система здатна на:



→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;



→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і "Іридіум", навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;



→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання, автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління та автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;



→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання. Р-330Ж "Житель" – автоматизована станція встановлення завад, взята на озброєння армією РФ. Окупанти заявляють, що система здатна на:→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і "Іридіум", навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання, автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління та автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.