У Воронежі згоріли два комплекси РЕБ "Житель" окупантів, які мали поїхати на війну – ГУР
У Воронежі два російські комплекси радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" згоріли вщент у пожежі. Про це повідомило Головне управління розвідки.
За його даними, подія сталася у ніч з 27 на 28 січня – спалені дороговартісні станції були розташовані на заводі "Протек", де їх виготовляють.
Розвідка зауважує, що окупанти планували відправити ці комплекси РЕБ до зони бойових дій російсько-української війни.
Не уточнюється, через що саме виникла пожежа.
ДОВІДКАР-330Ж "Житель" – автоматизована станція встановлення завад, взята на озброєння армією РФ. Окупанти заявляють, що система здатна на:
→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;
→ встановлення радіозавад наземним станціям і системам супутникового зв'язку ІНМАРСАТ і "Іридіум", навігаційній апаратурі NAVSTAR (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;
→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання, автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління та автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;
→ ведення картографічних даних із відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.
- 22 січня ГУР повідомило, що його бійці знищили безпілотниками супутникове обладнання росіян у Курській області.
- 13 лютого розвідка заявила, що під Москвою знищено два новітні радіолокаційні комплекси агресора.