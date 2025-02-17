15 отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" показала уничтожение российского зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".

"Благодаря мастерским действиям разведчиков бригады "Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить новейший российский ЗРК малой и средней дальности С-350 "Витязь", – говорится в сообщении.

Бригада не уточняет, когда и на каком отрезке фронта был нанесен удар по этому ЗРК.

СПРАВКА

С-350 "Витязь" – российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, который разработал концерн "Алмаз-Антей". Он предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Одна пусковая установка оснащена 12 зенитными ракетами. Первый "Витязь" поступил в российскую армию в феврале 2020 года.В конце 2021 года россияне активно перебрасывали эти комплексы во временно оккупированный Крым. До 2027 года в России планируют поставить на боевое дежурство около 12 дивизионов этого ЗРК.Российский "Витязь" на параде в Москве в 2020 году (Фото: Pavel Golovkin/EPA)