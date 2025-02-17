15 окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" показала знищення російського зенітного ракетного комплексу С-350 "Витязь".

"Завдяки майстерним діям розвідників бригади "Чорний ліс" вдалося виявити та знищити новітній російський ЗРК малої та середньої дальності С-350 "Витязь", – йдеться у повідомленні.

Бригада не уточнює, коли і на якому відтинку фронту було завдано удару по цьому ЗРК.

ДОВІДКА

С-350 "Витязь" – російський зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який розробив концерн "Алмаз-Антей". Він призначений для боротьби з аеродинамічними та балістичними цілями. Одна пускова установка озброєна 12 зенітними ракетами. Перший "Витязь" надійшов до російської армії у лютому 2020 року.Наприкінці 2021 року росіяни активно перекидали ці комплекси в тимчасово окупований Крим. А до 2027 року в Росії планують поставити на бойове чергування близько 12 дивізіонів цього ЗРК.Російський "Витязь" на параді в Москві у 2020 році (Фото: Pavel Golovkin/EPA)