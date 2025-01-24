На тимчасово окупованій частині Запорізької області українські розвідники знищили радіолокаційну станцію разом із військовими РФ. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони й опублікувала відео.

Воїни підрозділів активних дій ГУР виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь".

Через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною, тож окупанти, зачувши вибух, вирішили евакуювати обладнання.

"Окупанти склали РЛС. Завантажили "Гармонь" у свій автомобіль. Сіли в нього і померли", – зазначили в розвідці.

У результаті знищено РЛС "Гармонь", окупантів, які працюють з радаром, і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.

ДОВІДКА

1Л122 "Гармонь" – сучасна російська малогабаритна радіолокаційна станція. Вперше на практиці нова РЛС була випробувана під час Олімпіади-2014 в Сочі, де була використана для повітряного спостереження в районі проведення змагань.

РЛС 1Л122 призначені для стеження, виявлення і супроводу різних об'єктів, як то літаків, вертольотів, крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів тощо. Апаратура станцій автоматично визначає державну приналежність виявленого об'єкта, а також розраховує і передає інформацію про параметри цілі.