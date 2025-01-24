На временно оккупированной части Запорожской области украинские разведчики уничтожили радиолокационную станцию вместе с военными РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны и опубликовала видео.

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Воины подразделений активных действий ГУР обнаружили на оккупированной территории Запорожской области российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь".

Из-за погодных условий первая попытка поражения вражеского радара не оказалась разрушительной, так что оккупанты, услышав взрыв, решили эвакуировать оборудование – сложили РЛС, погрузили в машину и уже садились ехать, но прилетело снова.

В результате уничтожены РЛС "Гармонь", оккупанты, работающие с радаром, и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки.

СПРАВКА 1Л122 "Гармонь" – современная российская малогабаритная радиолокационная станция. Впервые на практике новая РЛС была испытана на Олимпиаде-2014 в Сочи, где использовалась для воздушного наблюдения в районе проведения соревнований. РЛС 1Л122 предназначены для слежения, обнаружения и сопровождения различных объектов, как самолетов, вертолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и т.д. Аппаратура станций автоматически определяет государственную принадлежность обнаруженного объекта, а также рассчитывает и передает информацию о параметрах цели.